哈萨克斯坦发现新油田

哈通社/阿克套/2月25日--据曼格斯套州政府新闻处消息，曼格斯套州发现了一个大型油田。据专家介绍，这是哈萨克斯坦独立30年以来该地区发现的最大的油气藏。

该油田位于特普克地区，同时处于曼格斯套区和贝纽区，附近有著名的卡拉库德克油田、阿里斯坦油田和卡姆萨莫勒斯卡亚油田。

“Meridian Petroleum”公司管理层与曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫就新发现的大型油田举行了会议，“Meridian Petroleum”公司将负责开采该油田。

该油田的油气储量的计算将在钻井建设和开发完成之后进行。这个新油田将以传奇的勘探家、最重要的石油发现者哈列勒·乌兹别克加利耶夫的名字命名。

“Meridian Petroleum”公司总裁巴勒塔别克·库安德科夫说：“经过多年的努力，我们取得了成功。2018年初，我们在特普克地区进行了地质和地球物理工作，结果确定了6个有希望的目标。目前，正在进行确定实地可用储量的工作。对我们国家而言，这是一次真正的历史性事件。根据获得的有关压力、流量、气体因子和其他参数的数据，自独立开始以来，哈列勒·乌兹别克加利耶夫油田自哈萨克斯坦独立开始以来在曼格斯套州发现的最大的油田。这一发现将是献给哈萨克斯坦独立30周年的一个伟大礼物。”

曼格斯套州长指出，该油田的发现将为该地区的社会经济发展提供强大动力，并将创造新的就业机会，州长祝愿石油工人们取得成功。

【编译：阿拉依】



