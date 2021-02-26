哈萨克斯坦生态部副部长对克孜勒奥尔达州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/2月26日--据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部新闻处消息，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长赛力克·霍贾尼亚佐夫26日对克孜勒奥尔达州进行了工作视察。

由于去年南部地区的河流水量减少，导致对灌溉农业产生了影响。为防止这种情况，副部长指示在2021年的生长季节采取措施，生态部将与当地政府一起制定并批准一项特别行动计划。

副部长还访问了生态部下属的“Kazvodkhoz”国营企业克孜勒奥尔达州分支机构，熟悉了机械清洁和公共渠道方面的工作。

该分支机构负责人卡米特·别依姆别托夫指出，在向田间供水之前，正在对21.9公里长的运河进行机械清洗工作。

副部长还参观了阿拉尔-萨尔达里亚流域检查所、克孜勒奥尔达-1灌溉和排水系统、克孜勒奥尔达水力发电站，以及该州的其他供水设施。

副部长还为水资源委员会设定了以下任务：今年4月10日前完成艾特克水电站综合体的修复工作，采取措施启动«保护科卡拉尔大坝和恢复锡尔达里亚河三角洲»和«克孜勒奥尔达州卡拉泽克航道的蓄水建筑水库»项目。

【编译：阿拉依】



