全球多方呼吁国际合作 推进公平获得新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 联合国安理会2月26日一致通过一项决议，呼吁帮助受冲突影响或贫困地区公平获得新冠疫苗。对此，世界卫生组织总干事谭德塞当天在日内瓦召开的记者会上表示，他很高兴看到安理会投票支持公平获得新冠疫苗。

«如果无法公平获得疫苗，我们就无法战胜新冠疫情，世界也无法迅速从疫情中恢复，这显而易见。»谭德塞说，«共享新冠疫苗事实上是让生命和生计恢复正常的最好方式，合作符合所有国家的利益。»

目前，全球疫苗分配呈现两极分化。谭德塞2月初曾表示，虽然全球疫苗接种量目前已超过感染人数，但超过四分之三的疫苗接种发生在占全球生产总值近60%的10个国家，而拥有25亿人口的近130个国家甚至仍未接种一剂新冠疫苗。

联合国秘书长古特雷斯近日在联合国安理会关于新冠疫苗分配公开辩论会上说，疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验，必须保证所有地区所有人能够尽快接种新冠疫苗。

他说，如果允许新冠病毒继续在不发达地区肆虐，病毒将不断变异，可能产生更易传播、更致命、使目前的疫苗和诊断失效的变异病毒。这种情况将延长疫情，发达地区也将再次受冲击，全球经济复苏也将延缓。国际社会团结起来，就能确保疫苗的充足供应、公平分配，建立对疫苗的信心，并战胜新冠病毒。

推进全球公平获得新冠疫苗的重要性逐渐被各国认知。欧盟27国领导人25日举行视频峰会，讨论协调抗疫事宜。会上，欧盟再次表达要帮助中低收入国家获得疫苗。欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟对世卫组织主导的«新冠肺炎疫苗实施计划»的援助已增加一倍，增至10亿欧元。