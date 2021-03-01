纳扎尔巴耶夫宗教与文明间对话中心举行外交使团团长会议

哈通社/努尔苏丹/3月1日--据哈萨克斯坦新闻和社会发展部新闻处消息，纳扎尔巴耶夫宗教与文明间对话发展中心主席布拉特·萨尔森巴耶夫26日会见了多国外交使团团长。

科威特、白俄罗斯、约旦、吉尔吉斯斯坦、荷兰、巴勒斯坦、乌兹别克斯坦和阿富汗大使出席了此次会议。

会议的目的是加强合作，讨论旨在确保区域和全球稳定的文明间和宗教间对话的发展举措，使来宾熟悉组织活动的优先领域，以及为纪念哈萨克斯坦独立30周年而举行的国际活动计划。

布拉特·萨尔森巴耶夫还特别提到了2022年召开下一届世界和传统宗教领袖大会的重要性，以及2021年大会第十九次秘书处会议的筹备问题。

各国外交使团团长表示愿意在筹备国际活动方面进行合作。与会者还指出了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫对建立宗教之间和平与和谐的有效战略的贡献，以及哈萨克斯坦总统托卡耶夫在国际舞台上促进哈萨克斯坦成为宗教和文明对话的全球中心方面的作用。

总体而言，会议是在热情友好的气氛中举行的，这为精神外交领域的长期合作发展提供了新的动力。

【编译：阿拉依】



