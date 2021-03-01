专家：比特币处于能否成为主流资产的“转折点”

哈通社/伦敦/3月1日 —— 据路透社报道，花旗分析师团队称，比特币正处于“转折点”，它要么可能成为大家偏好的国际贸易货币，要么就面临一场“投机性内爆”。

花旗在报告中称，近期获得特斯拉和万事达等公司的追捧之后，比特币可能处于跻身主流的大转型的开端。

报告指出，近几年机构投资者对比特币的参与程度越来越高，而过去十年，主要是大量散户在参与比特币交易。

花旗称，如果企业和个人可以通过数字钱包获取央行正在规划中的数字现金和所谓的稳定币(StableCoins)，那么比特币的全球影响力、可追溯性以及快速结算的潜力等特点将极大地拓宽它的商业应用。

投资人对比特币的兴趣升温推动其涨至纪录高点58,354美元，市值达到1万亿美元。然而，过去一周围绕这样的高价能否持续的疑问，打击比特币从高点回撤逾11,000美元。

“比特币发展的路上存在许多风险和阻碍，”花旗分析师写道。“但将这些潜在的障碍与机遇权衡后，得出的结论是比特币正处在转折点。”

周一比特币上涨3.9%至46,980美元，今年已经累计上涨近63%。