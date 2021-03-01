哈萨克国际通讯社专访吉尔吉斯共和国总统扎帕罗夫

哈通社/努尔苏丹/3月1日 – 吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫将于3月2~3日对哈萨克斯坦进行首次国事访问。

访问前夕，吉尔吉斯总统接受了哈萨克国际通讯社的专访，以下为专访视频及文字版本。





视频版：





文字版：

尊敬的总统先生！首先非常感谢您同意接受采访。今年一月吉尔吉斯举行了总统大选，您在此次选举中获得了胜利，在此对您表示衷心的祝贺！

谢谢！

您对此次选举感受如何？有哪些记忆深刻之处？在此的半年之前您曾有过“成为吉尔吉斯领导人”的想法吗？

这是个好问题。说句实话，我自幼年时起就有过这样的理想。小时候我的父母经常通过电视观看苏共代表大会。当时我们有一位近亲是最高议会的议员。每当大会召开时，他就会说“我要去莫斯科参加大会了”。所以当父母看电视时，虽然我只有5~6年级也会很感兴趣的一起观看。当时的领导人是勃列日涅夫。当他讲话时，我就会说“我也要当勃列日涅夫”，这成了我内心的一个理想。命运让我在16年前，也就是2005年当选为国会议员。您也知道，我国与腐败行为持续斗争了30年，这一次我国也是对此开展了抗争。一切都源于沉沦腐败的官员。另一个问题是我国的贫富分化问题，这也是导致我国国内革命的原因之一。2012年我第一次入狱，被关了9个月。虽然最终法庭判我无罪，但对我的通缉仍然没有被取消，因此我不得不前往境外。期间我在哈萨克斯坦、俄罗斯和欧洲国家生活。2017年，为了参加总统大选，我回到了吉尔吉斯。刚从哈萨克斯坦入境吉尔吉斯，我就被逮捕并遭到了关押。之后的3年半我是在监狱里度过的。去年10月份，在人民的帮助下我得以恢复自由。说句实话，在登上权力顶峰的时刻，我内心并没有感到丝毫的喜悦。

您问我“六个月前是否想过成为总统？”是的，我的理想就是有朝一日成为总统，但并不知道何时能够实现这个理想。在去年十月的一系列动荡之后，最终我成为了执掌大权的人。但我并未因成为总统而沾沾自喜，真正让我感到高兴地是，我成功的让国家免于流血冲突，防止了贫富矛盾的激化，维持了国家的社会和平稳定。是的，最让我开心的不是成为总统，而是守护国家的稳定和平。

您当选为国家总统，近期还对俄罗斯进行了访问，接下来还将对哈萨克斯坦进行国事访问。为什么您选择首先访问这两国国家，以及您此次访问哈国将谈到哪些议题？

在当选为总统后，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫是首批邀请我访问的国家元首之一，我接受了邀请。这也是为什么，在中亚国家当中，我决定首访哈国的原因之一。其次，我们，哈萨克和吉尔吉斯是亲缘民族、友好邻邦。两国之间许多的共同利益凝聚了彼此。因此，我是在访问同胞之国。我首次对外访问选择俄罗斯的原因，在于我们双方有许多亟待签署的协议和文件。接下来，我将在3月2~3日国事访问哈萨克斯坦，之后我将对乌兹别克斯坦进行国事访问。再之后，我还将对中国和土耳其进行访问。我们必须尽一切努力使我们与所有国家的关系达到很高的水平，这是我们的政策。

是的，我们是兄弟国家。近25年来两国签署了许多双边协议和文件，解决了许多问题。您打算继续延续与哈萨克斯坦之间的这一关系吗？

我们，哈萨克和吉尔吉斯是兄弟民族。当一个哈萨克人和一个吉尔吉斯人站在一起，旁人是无法分辨出两者之间的差异的。正因如此，在我们与哈萨克斯坦之间的所有协议的签署过程，也应是毫无纷争的完成的，因为我们是兄弟同胞，我们的眼光也应该更加长远。此次访哈期间，我们计划签署一系列双边协议。

您说哈吉之间解决的许多问题，那么目前双方之间还有悬而未决的议题吗？

没有尚未解决的问题。细枝末节的问题都会通过对话迅速解决。

哈吉两国是许多国际组织的成员。其中最大的两个组织是欧亚经济联盟和上海合作组织。我想知道，在这两个组织当中，哈吉两国在哪些议题上立场相同？

在欧亚经济联盟、上合、集安组织、独联体当中有各种各样的议题。但在超过90%的议题上，哈萨克斯坦和吉尔吉斯始终利益一致。两国立场相近，共同维护一致的利益。在欧亚经济联盟和上合组织中，两国相互协作和对话，今后也将持续如此。

独立以来许多政治家和分析人士都在热议中亚一体化问题。您对此有何看法。

中亚一体化问题从2000年开始至今一直在不断被提到。就我所知，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦近期将召开有关这一议题的研讨会。我们计划提议在比什凯克召开会议讨论中亚一体化。中亚国家应该彼此加强联系，如果中亚国家处于一盘散沙的状态，可能会对整个地区形势有不良的影响。因此我认为，中亚国家有必要强化彼此的联系。

从2005年开始至今，哈萨克斯坦向吉尔吉斯的矿业和通讯等行业投资了超过10亿美元，许多哈国企业在吉尔吉斯拓展了业务，双方之间有着良好的经贸往来。您对哈萨克斯坦的投资有何政策？

从当选开始，我们采取了保护所有投资者的政策，今后也将贯彻这一做法。您也知道，我国是总统制国家，很快将通过新的宪法修正案，之后将颁布一系列新的法律法规，选举新的议会。目前，我们已经成立了隶属于政府的投资者吸引和保护其利益的相关机构。在新的宪法通过后，该机构的地位将进一步提升，成为直属总统的国家部门。该部门将与所有投资者直接开展工作。并保护投资者免受其他不正当压力。我将直接监督此事。投资者与国家将签署长达20~30年的协议，因此即便政府换届，投资者的利益也不应受到影响。政府理应坚持自己的立场。与投资者签订长期合同后，他们的利益必须受到国家的保护，直到该期限届满为止。如今，哈萨克斯坦的投资者在塔拉斯、 阿拉布卡峡谷和整个吉尔吉斯斯坦开展业务。过去曾发生过投资者利益受损的案件，这已不是秘密。现在，我打算建立这样一个国家机构来避免此类丑闻。将来，不仅哈萨克斯坦的投资者，世界各地的投资者也将受到总统通过国家机构的保护。

我们把话题转到跨境河流的问题上，您对此有哪些观点？解决与之相关的问题有哪些方案？

水资源短缺是当今的一个国际性问题，这个问题同样困扰着我们。应该指出的是，如果我们的托克塔古勒水库的问题继续持续下去，明年将变成灾难性的情况。因此，我们目前正在考虑从哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进口电力。哈萨克斯坦已经同意向我国出口9亿至10亿千瓦时电力，同乌兹别克的谈判也在持续当中。我稍微解释一下，如果我们不从外部进口电力，就必须释放水库存水以发电供应本国。而一旦开闸放水用于发电，那么在需要用水的季节，乌兹别克也好，哈萨克也好，都可能会面临无水可用的局面。我们希望在需要用水的季节履行对邻国的义务，这也是我们必须进口电力的原因所在，这是对所有人都有益处的选择。

在跨境物流方面，吉尔吉斯斯坦有什么单独的政策吗？

吉尔吉斯位于链接东西方的丝绸之路正中央，因此，我希望吉尔吉斯能够成为凝聚整个地区的一环。我们在这方面的国家计划是建立一条穿越我国南部，联通中国-吉尔吉斯-乌兹别克的铁路线。如果这条线路能够建成，相信能够令丝绸之路获得进一步的发展。这是我国的对外优先事项。

3月2日的访问期间，您计划与托卡耶夫总统讨论哪些议题？能否透露一二？

这是我作为总统第一次访问哈萨克斯坦，为了加强两国之间的兄弟关系，此次访问是国事访问。我要重申，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间没有未解决的问题。 一切问题都能够通过对话解决。当然，我们会为哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的利益起草和签署各种协议。

在吉尔吉斯的各类大众媒介当中，您都被视为一个严格的领导人。形成这种观点的原因何在？

我在外表上看起来可能很强硬，但我实质上是一个温和的人。我国是一个法制国家，我向所有人强调，无论其身份为何，都必须在法律的范围内做事。如果他腐败了，触犯了法律，不管什么身份都理应接受惩罚。我国目前有许多高官被抓捕入狱，因此我明白您说的严格的领导人形象是什么。30年以来，我们深受腐败的困扰。有300多个家庭成为了富豪，而其余的人则深陷贫困。这最终导致了我国第三次革命。这是第一个原因。第二个原因，是由于选举的舞弊行为，这就是为什么我们需要重新进行公正的选举，以避免重蹈前任总统的覆辙。我国即将举行的地方选举和议会选举中，将充分保证公正性和法律的严格执行，确保不发生舞弊行为。无论总统还是普通农民，在法律面前必须人人平等。当然，这一切都不可能一蹴而就，肯定会有不少缺陷和失误，但这世上可能只有什么都不做才能保证不犯错误，但是，我们将尽一切努力立即纠正它。

让我们谈谈外交政策，吉尔吉斯斯坦现在的外交政策是什么？

首先，我们将继续加强与邻国之间建立的同胞情谊。吉尔吉斯和哈萨克人有句共有的俗语：“近邻甚于远亲。” 因此我们要首先强化与邻国的友好关系。至于其他国家，首先，我们是俄罗斯的战略盟友，将继续与他们保持紧密联系。 同时，我们将基于双方的利益，平等对待欧洲、美洲和其他所有国家。

我知道您刚刚开始总统任期，工作非常的繁忙。不过，吉尔吉斯总统是怎样度过闲暇时光的？

您说的很对，我目前几乎没有空闲时间。我经常对秘书抱怨说：“你们都不心疼一下我，日程安排的那么紧密，根本没有休息时间。”不过，只要能稍微挤出一点空闲，我都会去游个泳放松一下。天气暖和的时候，我喜欢去踢球和田径运动。当然，我现在是真的很难得有空闲时间。

对哈萨克斯坦人民您有什么祝愿要说吗？

我祝哈萨克斯坦人民享有团结、良善与和平！当然，我们必须承认哈萨克斯坦的发展程度要领先于我国，而我真诚的希望他继续前进。哈萨克斯坦的发展必然会惠及吉尔吉斯，历史证明，我们是从不互相抛弃的兄弟民族，从来都会在困境中相互勉励、相互支援。在上世纪30年代的大饥荒时期，吉尔吉斯帮助了许多求助的哈萨克兄弟姐妹，使他们免于饥饿。我的家乡有数十个哈萨克村庄，很多哈萨克人在吉尔吉斯的生活历史超过100年，我们就像兄弟一样生活在一起。吉尔吉斯与哈萨克是在困难时期互相帮助并始终相互支持的民族。因此，我希望兄弟般的哈萨克斯坦幸福、繁荣与和平！

愿兄弟之国平安，人民幸福！尊敬的总统先生，非常感谢您！

【编译：木合塔尔·木拉提】