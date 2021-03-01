古特雷斯：联合国气候报告为地球发出“红色预警”

哈通社/纽约/3月1日 —— 据联合国新闻处消息，根据联合国日前发布的一份气候变化报告，各国采取的气候行动与遏制全球变暖所需的行动水平仍然“相去甚远”。秘书长古特雷斯敦促各国采取更强有力、更雄心勃勃的计划以实现《巴黎协定》的目标，到本世纪末将气温上升幅度限制在1.5摄氏度以内。

这份 国家自主贡献（NDC） 初始综合报告评估了缔约国国家气候行动计划的进展。这是为今年11月于格拉斯哥举行的 《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC） 第26届缔约方会议（ COP26 ）所做准备的一部分。

报告发现，即使某些国家加大了努力，但综合影响仍然远远达不到要求。

秘书长古特雷斯在报告的调查结果中指出，“今天，《联合国气候变化框架公约》的初始报告对我们的星球是一个红色警报。这表明各国政府远远没有达到将气候变化限制在1.5摄氏度和实现《巴黎协定》目标所需的雄心。”

2021：“成败”攸关的一年

古特雷斯表示，2021年在应对全球气候紧急情况上是“成败”攸关的一年。

他强调说：“科学结论很清楚，要将全球温度上升限制在1.5摄氏度之内，到2030年，我们必须将全球温室气体的排放量在2010年的水平上减少45％。”

秘书长呼吁主要排放国在其国家自主贡献中加快实现这一2030年减排目标，并强调2019冠状病毒病大流行之后的恢复计划提供了“以更绿色、更清洁的方式重建”的机会。

他强调，决策者必须言行一致，长期承诺必须与立即行动相辅相成，以启动人类和地球迫切需要的“十年转型期”。

初始报告提供了快照，而不是全貌

报告涵盖了截至2020年12月31日各国提交的国家自主贡献。有75个缔约方通报了新的或更新的国家自主贡献，这些国家约占全球温室气体排放量的30％。

《联合国气候变化框架公约》执行秘书埃斯皮诺萨（Patricia Espinosa）表示，这份报告只提供了国家自主贡献 的“快照，而不是全貌”，因为新冠大流行对许多国家在2020年完成提交申请构成了重大挑战。

她补充说，第二次报告将在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方会议之前发布，并呼吁所有国家，特别是尚未提交国家目标的主要排放国尽快提交，以便将其信息纳入最新报告中。

埃斯皮诺萨说：“我们祝贺那些克服了2020年新冠挑战，兑现其根据《巴黎协定》所作承诺，并在截止日期之前提交了国家自主贡献的缔约方， ……但现在是所有其他缔约方加紧努力，兑现其承诺、采取行动的时候了。”

她强调，“如果说这项任务以前很紧急，那么现在则是至关重要。”