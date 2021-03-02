哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦总统发表联合公报

哈通社/努尔苏丹/3月2日--吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫于3月2日应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，前来哈萨克斯坦开始进行国事访问。

本着友好和信任进行的会谈中，两国元首讨论了进一步加强战略伙伴关系和联盟的前景，并就地区和国际议程的重要问题交换了意见。

同时，两国总统强调指出了哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在发展和加强哈萨克斯坦与吉尔吉斯之间的兄弟和睦邻关系方面的历史性作用，以及对中亚区域合作发展的重大贡献。

两国元首指出，他们对哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦关系在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的积极动态感到满意，并以1997年4月8日签署的永恒的友谊和2003年12月25日签署的联盟关系条约为基础，宣布以下内容：

重申了在平等、互信、尊重和考虑彼此利益的基础上全面加强哈萨克斯坦-吉尔吉斯友谊、战略伙伴关系和联盟关系的坚定性。

强调指出，共同执行先前达成的协议，特别是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2019年11月27日对吉尔吉斯斯坦进行国事访问之后共同执行协议的重要性。

认识到积极的政治对话对于两国关系发展的重要性，赞同在高和最高及其他各级进一步发展可靠和建设性的合作。

同时，指出了大流行背景下继续保持针对冠状病毒疫情的联合行动的重要性。 在这方面，吉尔吉斯方面对哈萨克斯坦愿意提供包括人道主义援助在内的援助表示感谢。并指出，有必要商定相关措施，以使两国公民和车辆的自由出入境和流动。

重申在贸易和经济合作领域进一步扩大双边关系，确保货物和服务相互贸易结构的增长和多样化的重要性。

强调需要扩大业务联系，以实施工业、水电、燃料和能源、地下土壤利用、农业、制造业、物流、道路基础设施和银行业等方面的合作项目。

强调进一步发展投资合作，为投资创造有利条件及其得到国家级保护的重要性。双方表示有诚意采取措施，改善综合投资支持机制。

吉尔吉斯斯坦支持哈萨克斯坦在欧亚经济联盟中担任轮值主席国期间倡导的优先事项。

与此同时，讨论了进一步发展两国间运输和过境潜力的可能性，以及在数字化和信息交换领域（包括公共服务）实施联合项目的可能性。

双方重申有意举行第一届哈萨克-吉尔吉斯区域间论坛，以展示跨界合作潜力。

为确保在共同经济空间条件下，货物不受阻碍地通过哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦领土，指示两国政府加快在哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦边界建立物流中心工作。

在建设性合作和战略伙伴关系的基础上，对水资源和能源的综合利用表现出共同意愿。

重申在区域合作专题问题上立场的相似，并促进中亚的稳定与安全方面的意愿。

强调必须进一步发展中亚国家元首协商会议的形式，并指出2021年中亚国家元首协商会议在吉尔吉斯斯坦疫情形势稳定之后举行的重要性。

双方表示，有必要在联合国、欧安组织、独联体、东盟、欧盟、上海合作组织和其他国际组框架下继续进行建设性对话。

此外，双方还就开发亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）潜力，计划于2021年在吉尔吉斯举行的首届欧盟-中亚经济论坛的重要性，打击国际恐怖主义、极端主义、毒品贩运、跨国有组织犯罪以及对国际安全的其他挑战和威胁方面加强双边和多边合作的重要性，考虑到文化、历史和语言上的共同点，进一步发展在科学、教育、卫生、文化、旅游、体育和其他领域的合作问题，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦两国独立30周年之际组织的相关纪念活动的重要性，以及在比什凯克竖立阿拜雕像，在努尔苏丹市竖立玛纳斯和艾特马托夫纪念碑协议的重要性做出了声明。

根据早前报道，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔•扎帕罗夫2日抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹市，开始进行国事访问。对吉尔吉斯斯坦总统的隆重欢迎仪式在哈萨克斯坦总统府举行。

在总统府举行的隆重的接待仪式后，两国总统给步入总统府“东方厅 ” 开始举行小范围会谈。

值得一提的是，哈萨克国际通讯社此前曾对扎帕罗夫进行了专访。

【编译：阿依波塔】