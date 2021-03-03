奥孔乔-伊韦阿拉正式就任世贸组织总干事

哈通社/努尔苏丹/3月3日 -- 尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉1日正式就任世界贸易组织第七任总干事，任期将持续至2025年8月31日。她是世贸组织历史上首位女性总干事，也是首位来自非洲的总干事。

奥孔乔-伊韦阿拉当天在世贸组织总理事会线上会议上致辞时表示，她将把自己«所有的知识、热情、经验和坚持不懈»带到总干事的工作中，并将致力于改革世贸组织和取得切实成果。她说，世贸组织不能再像过去一样行事，需要改变方法，希望世贸组织对多边贸易的支持能给人们的生活带来有意义的变化，提高民众生活水平，创造体面的就业机会。

奥孔乔-伊韦阿拉说，将努力在世贸组织第12届部长级会议前完成部分«可实现的»谈判目标，优先考虑为应对新冠疫情所需展开的短期和长期行动，并集中精力在今年年中前完成渔业补贴谈判。此外，应就改革世贸组织争端解决机制的«路线图»达成一致意见，以提交部长级会议批准通过。

她表示，目前全球新冠疫苗供应严重不足，成员间已就豁免部分《与贸易有关的知识产权协议》相关义务展开对话。与此同时，应通过与企业合作，寻求临时解决办法，扩大疫苗在全球的生产许可范围。

奥孔乔-伊韦阿拉现年66岁，曾在世界银行工作25年，担任过常务副行长。她还担任过尼日利亚财政部长和外交部长，并曾任全球疫苗免疫联盟董事会主席。世贸组织第六任总干事阿泽维多去年8月31日离任，提前一年结束任期。今年2月15日，世贸组织全体成员在总理事会特别会议上一致同意，任命奥孔乔-伊韦阿拉为新任总干事。

此外，世贸组织成员在当天的会议上决定，该组织第12届部长级会议将于2021年11月底至12月初在瑞士日内瓦举行。本届部长级会议原定于2020年6月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，后因疫情原因被推迟。部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，一般每两年举行一次。