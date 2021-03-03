哈萨克斯坦将向吉尔吉斯提供军事技术援助

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 哈萨克斯坦与吉尔吉斯国防部之间签署了关于加强军事领域合作的相关文件。

据哈萨克斯坦国防部新闻中心消息，在吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫对哈萨克斯坦进行的国事访问框架下，哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫与吉尔吉斯国防部部长塔莱别克·沃米尔阿利耶夫举行了会晤。

双方就军事合作、区域安全、上合、独联体、集安组织框架下的互动问题相互交换了意见。

期间，两国防长还就哈萨克斯坦向吉尔吉斯提供军事技术援助问题进行了讨论，并签署了有关2021年哈吉军事合作计划的协议。

哈萨克斯坦防长强调指出：«相信今天的会谈中达成的协议，将是两国在国防领域进一步进行实际合作的基础。»

据悉，此次会谈期间，双方还就两国武装力量单位之间的联合演练，特别是今年在哈萨克斯坦境内举行代号为«昂拉海»的联合军事演习，以及参加2021年度国际军事竞赛、培训专业技术人员、开展军事领域教育合作等进行了深入讨论。

值得一提的是，吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫2日抵达哈萨克斯坦开始进行国事访问。访问期间两国总统举行了会晤，并发布了联合公报。

【编译：木合塔尔·木拉提】