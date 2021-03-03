宫家邦彦：日本对丝绸之路有着浓厚的兴趣

哈通社/努尔苏丹/3月3日 —— 哈萨克斯坦国际关系委员会3日同日本驻哈萨克斯坦大使馆联合举办主题为“东亚现状和对中亚的影响”的网络研讨会。

日本内阁特别顾问、佳能全球战略研究所主任宫家邦彦在研讨会上就哈萨克斯坦的地缘政治问题发表讲话，并就哈日两国合作问题回答了记者提问。

宫家邦彦在讲话中说：“地缘政治是从地理角度研究国家安全的科学。国家战略应根据最基本的原则制定。首先，要与邻国保持良好的关系。第二，要保持距离。第三，要保持海上通商关系。从这个角度来看，哈萨克斯坦对日本来说发挥着重要的作用。哈萨克斯坦拥有丰富的地下资源。此外，保持着和平与稳定，正走向繁荣的国家。”

日本前外交官表示，苏联解体后，哈萨克斯坦维持了地区的稳定。

“每个国家有着不同的战略。虽然，我们国家的地理位置不同，但有着共同的目标。那就是成为繁荣发展的主权国家。任何懂得国际关系的人都非常清楚中亚地区和哈萨克斯坦的重要性。要在经济上吸引另一个国家的注意，有必要保留历史、文化和传统价值。日本人对丝绸之路有着浓厚的兴趣。哈方要利用这一点加强双边关系。”他说。

【编译：小穆】