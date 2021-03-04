哈通社/努尔苏丹/3月4日--据哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司消息，匈牙利投资商将在突厥斯坦州建设太阳能发电站。

消息称，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、突厥斯坦州政府和Globalia Kft三方代表今日签署三方合作备忘录。

根据合作备忘录，外国投资者计划在突厥斯坦州建造一座容量为50兆瓦的太阳能发电站。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司突厥斯坦州分公司经理扎纳巴耶夫·叶尔苏勒坦表示，突厥斯坦州的电力资源短缺，一般都从北部地区引入。“在这方面，我们需要开发替代能源。 突厥斯坦州每年有三千小时的日照时间。 因此，我州非常适合实施此类项目。 ”

根据初步协议，太阳能发电站的建设将于2022年初开始。项目的实施将创造约150个工作岗位，项目的投资额正在进一步计算。

Globalia Kft公司董事会主席加博尔·萨吉说：“我们相信哈萨克斯坦是一个适合投资的国家，也有信心我们的投资会受到保护，并获得回报。在这方面，我们特别感谢哈萨克投资公司的全面支持。 ”

如今，在哈萨克投资国有公司的支 持下，可再生能源领域内正在实施价值约9.3亿美元的15个项目。

【编译：阿依波塔】