以政府副总理为首的哈萨克斯坦代表团抵达塔什干进行工作访问

哈通社/塔什干/3月4日--由哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托合詹诺夫率领的哈萨克斯坦代表团4日对塔什干进行了工作访问。

哈政府副总理与乌兹别克斯坦政府副总理贝佐德·穆萨耶夫举行了会谈，双规讨论了进一步预防冠状病毒感染扩散和改善流行病状况的问题，以及哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的关系，并着重强调了两国在卫生保健和科学教育领域的发展前景。

哈政府副总理说：“自大流行开始以来，包括我们国家在内的所有国家都面临着需要迅速解决的困难问题。我们建立了一个由政府总理领导的特别的国家委员会，在其框架内考虑了所有必要的问题。首先，当然是药品供应问题。目前，约有900种药品是在我国自主生产的。在25天之内，我们在努尔苏丹市和阿拉木图市建立了两家传染病医院，现在全国所有地区都有满足现代要求的传染病医院。”

他指出，冠状病毒大流行不可避免地迫使重新考虑提供医疗服务的条件，并且总体上改变了医疗保健系统的形式。

“在医疗保健方面，我们有了重大变化，考虑到广泛的流动性和可及性，特别是在偏远地区，对初级卫生保健组织的方法进行了修订。‘Ashyq’项目正在通过数字化实施，以启动业务领域。俄罗斯卫星V疫苗已经在卡拉干达州开始生产，并已经生产了1万剂疫苗。”哈政府副总理强调道。

乌兹别克斯坦政府副总理介绍了乌兹别克斯坦目前的流行病学情况，以及在这方面采取的措施，并指出了乌兹别克斯坦在制药业取得的一些成就。

他说：“考虑到流行病学情况，救护车服务已经增加了一倍，已新建了几家医院，总共有4000张病床。最重要的是，在所有地区都建立了分发中心，这些中心可以接待公民，迅速提供急救，然后将病人分送至各医疗机构以进行后续治疗。目前，考虑到乌兹别克斯坦制药业的现有发展，我们对哈萨克斯坦在制药业的经验非常感兴趣。”

哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔、教育和科学部副部长鲁斯铁穆·比哈利、卫生部卫生和流行病控制委员会主席阿伊詹·叶西玛汗别托娃作为哈萨克斯坦代表团一员参加了会谈。

【编译：阿拉依】



