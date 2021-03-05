哈通社/努尔苏丹/3月5日 – 有鉴于国内道路基础设施建设的扩大，今年哈国沥青产量将有提升。

能源部委员会会议上，部长努尔兰·诺海耶夫表示，2020年的最终统计数据显示，全年哈萨克斯坦共生产各类石油产品（航空燃油、柴油、汽油、燃料油等）1150万吨。

部长指出，受新冠全球大流行而采取的隔离限行措施影响，2020年国内市场对各类石油制品的需求出现了下降。

因此，能源部将国内主要炼油厂的生产指标从原定的1700万吨调整至1550万吨，并下调了柴油和航空燃油的产量。

有鉴于今年将有大量道路基础设施建设项目，预期沥青的产量将有提升。

与此同时，为了支持相关领域的发展，能源部将在今年实施以下支持措施。

·解除了禁止通过公路交通工具向除哈萨克斯坦和关税同盟国家以外地区运输石油产品禁令；

·免除可扣税货物生产者在出口汽油和柴油时的消费税；

·禁止通过铁路、公路和管道将汽油、柴油和航空燃油运输至哈萨克斯坦共和国境内；

·将汽油、柴油和燃料油等在内的石油产品的出口关税税率降至零。

诺海耶夫指出，哈萨克斯坦2019年7月开始向中亚和欧洲国家出口石油产品，2020年汽油出口规模达到了50万吨，柴油出口18万吨。

目前，哈国本国石油制品可完全保障国内市场的燃油需求。

【编译：木合塔尔·木拉提】