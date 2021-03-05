政府总理召开工作会议讨论投资管理问题

哈通社/努尔苏丹/3月5日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明5日主持召开工作会议，就总统直属最高改革委员会框架下提出的投资管理新方法问题进行了讨论。

国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫表示，根据哈萨克斯坦2025年发展规划和«祖国之光»党竞选纲领，到2025年将固定资产投资额增加到GDP的30%，而外国直接投资额增加到300亿美元。

为达到这一目标，政府将采取系统性措施以吸引有针对性的主动投资。其中，农工综合体、旅游、基础设施建设、汽车工业、制药、石化、IT、教育和其他增值税较高的行业将成为优先领域。

副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，已形成由总价值达32.4万亿坚戈的1600多项目组成的项目池。

为落实吸引外国直接投资新方法，外交部为驻外机构制定了为为期3年的国家方案。每个方案根据各国经济结构的具体情况。

农业部长表示，未来5年将落实总价值达41亿坚戈的400多项农工综合体领域投资项目。截至2025年，这将我国农业产值增产1.3倍，而农产品出口量增至2倍。此外，截至2023年，将有效提升国产食品国内市场供应份额。

会上，卡拉干达州州长哈斯姆别克和库斯塔奈州州长穆罕别托夫、战略规划和改革署署长兼阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特·克里姆别托夫和哈萨克斯坦投资国有公司负责人进行了汇报。

【编译：小穆】