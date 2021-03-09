喜欢独自感受自然之美？哈萨克斯坦将是你的最佳选择

哈通社/努尔苏丹/3月9日 -- 相比人头攒动的旅游景区和度假村，如今越来越得多的人更喜欢独自一人去享受恬静悠然、无人叨扰的“孤寂旅行”模式。新冠大流行之后，出于保持“社交距离”的需要，这种旅游模式或许将成为许多人的选择。

由于哈萨克斯坦幅员辽阔，人口密度很低，但自然公园数量众多，所以哈萨克斯坦看成是一个孤寂旅行的最佳选择，在这里，社交距离再也不是什么问题。





哈萨克斯坦的生态目的地

近年来，在世界旅游地图上，哈萨克斯坦被列入各种各样的排名，越来越成为著名的生态旅游目的地。

例如，2020年年初，英国背包客协会将哈萨克斯坦列为生态旅游爱好者2020年必须访问（must visit）名单的前5名，根据《海湾新闻》（Gulf News）权威版的报道，大阿拉木图湖被列入阿拉伯联合酋长国居民的前5名旅游目的地。





此外，哈萨克斯坦还有非常丰富的其他自然景点。

在辽阔的伟大草原上，大约有13个国家公园、10个自然保护区、6个采摘保留区、50个禁采伐区、5个保护区、79个自然遗迹，所有特别保护自然区的总面积约占共和国总面积的9%，相当于整个英伦三岛。

哈萨克斯坦的生态旅游产品种类丰富多样，游客在这里可以充分体验各种选择。得益于适宜的气候，雄伟的山脉和河流，阿拉木图附近、哈萨克斯坦东部和南部等地区成为了这一产品最积极的消费区域。

除了令人瞩目的森林、湖泊和山脉以外，在这里游客还可以看到阿拉木图州的«沉陷森林» 凯恩得湖，以及曼格什套州的博兹希拉（Bozzhyra）、图兹拜尔（Tuzbair）、托里什（Torysh）、艾拉克特（Airakty）等绝美景观，还有堪称火星地貌的基因克里什（Kiin-Kerish）山脉和哈萨克斯坦中部的阿克扎尔（Akzhar）山脉。

在不久的将来，积极关注环境和民族学问题可以成为旅游业发展的典范，为后冠状病毒时期旅游业的发展注入新的动力。

相关信息来自kazakhstan.travel

【编辑：木合塔尔·木拉提】