哈萨克斯坦商业活动指数提升

哈通社/阿拉木图/3月9日 -- 哈萨克斯坦央行货币和信贷业务政策司司长詹多思·沙依玛尔达诺夫介绍了2021年2月哈萨克斯坦的商业活动指数相关情况。

据其介绍，2月的商业活动指数上升了0.6个百分点，达到了49。

其中，服务业领域商业活动指数从1月分的47.4提升至2月份的49.2。

建筑业领域由1月份的51.1下降至47.4。

工业领域由49.4下降至49。

按地区计，2月份在北哈州（54.0）、努尔苏丹市（52.2）和突厥斯坦州（2.6），商业活动指数有较大增幅。

«此外，上个月我国企业的商业活动积极性有较大改观。基础设施、获得金融和信贷的渠道以及业务保护等均有改善，不过会对业务开展产生负面影响的税务负担仍保持原状。»他说。

2月的商业环境指数为11.9（今年1月该指数为6），这表明商业环境有明显改善。企业对当前的商业环境给予了积极的评价。据发言人介绍，预计未来六个月内该指数将提升至24。

商业活动指数是基于对企业当前绩效和对未来变化的期望进行调查而评定的。今年2月，共有457家企业参加了调查，其中包括216家服务部门企业、175家工业部门企业，66家建筑部门企业。

【编译:木合塔尔·木拉提】