芬兰因疫情宣布该国餐饮服务机构停业三周

哈通社/赫尔辛基/3月9日 -- 从3月9日星期二开始，芬兰政府要求该国处于新冠病毒流行加速或传播阶段地区的餐馆停止营业三周。

上周芬兰总理桑娜·马林（Sanna Marin）虽然已经宣布将从3月8日起关闭餐馆三周，以应对芬兰许多地区日益恶化的新冠病毒状况。但由于该计划没有获得芬兰议会的批准，实际实施比计划的时间晚了一天。

据Yle报道，芬兰议会于周一通过了这项计划，芬兰总统绍利·尼尼斯托(Sauli Niinistö)在周一晚些时候签署，此项计划正式得到批准并实施，酒吧和餐馆将于3月9日凌晨起关门三周。

餐厅关闭期间禁止堂食，但打包或外卖将继续被允许。公司员工餐厅和其他不向公众开放的餐厅并不受到禁令影响。

这项命令适用于在新冠病毒疫情处于加速或社区传播阶段（即芬兰大部分地区）的咖啡馆、酒吧、餐馆和夜总会。但不包括疫情处于基础阶段的北萨沃区、北卡累利阿区、凯努区和中博滕区。

赫尔辛基日报也提醒说，虽然餐馆在关闭三周后可能被允许重新营业，但当局很可能会继续限制餐馆的营业时间、服务时间和客流量。例如，决策者们反复考虑的一个方案是，迫使全国各地的餐馆在晚上8点之前关门，同时根据餐馆的类型和位置给予一定的灵活性。