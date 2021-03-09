日本政府拟东京奥运不接纳海外观众

哈通社/东京/3月9日 —— 据共同社报道，面向举办东京奥运会和残奥会，奥组委主席桥本圣子、东京都知事小池百合子、奥运相丸川珠代、国际奥委会（IOC）主席巴赫、国际残奥委会（IPC）主席帕森斯3日举行五方磋商，就在3月内判断能否接纳海外观众达成一致。

据悉，日本政府当天已朝着不接纳的方向展开协调。五方磋商确认会场观众人数上限将在4月内做出判断。

丸川在磋商结束后就海外观众称«状况很严峻，需要谨慎判断»。桥本表示：«希望在圣火传递开始的25日之前决定。»首相菅义伟在官邸被记者问及是否考虑放弃接纳，他回答称：«政府并未开展探讨什么的。希望与IOC、东京都、奥组委携手，作为政府提供协助。»

五方磋商确认决心确保新冠对策万全，力争实现对参加者而言安全安心的奥运。鉴于出现变异新冠病毒，桥本示意有必要探讨追加性措施。丸川也表示：«日本国民对变异病毒的关注度非常高。将消除国内外对举办奥运的担忧，就举办一届安全安心的奥运开展广泛宣传。»

巴赫指出重点课题，强调称：«实现安全安心的奥运，进行公平的比赛。这将成为奥运的核心。»他主张：«使奥运成功的关键在于新冠对策。必须切实采取对策，以确保所有的参加者、日本国民、东京都民的安全。»

原计划在2月内举行四方磋商，但其间奥组委替换主席，后来改为包括IPC在内的五方磋商。