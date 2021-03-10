一名自白俄罗斯飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月9日，有27班国际航班自阿联酋、埃及、马尔代夫、土耳其、韩国、西班牙、德国、乌克兰、格鲁吉亚、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3279名旅客抵达，其中3005名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，274名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有7班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有583名乘客，573人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，10人没有证明；

-有13班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2126名乘客，1862人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，264人没有证明；

-有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有286名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

-有3班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有282名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌斯卡曼机场，有2名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月8日自国外飞抵哈萨克斯坦的101名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐明斯克-努尔苏丹航班飞抵的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



