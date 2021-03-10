哈萨克斯坦与约旦反腐败机构开展合作

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 在扩大外国合作伙伴框架下，哈萨克斯坦反腐败行动署10日同约旦廉政与反腐败委员会举行了在线模式的会晤。

约旦驻哈萨克斯坦大使尤素福·阿卜杜勒加尼出席了会议。

会上，反腐败行动署署长什佩克巴耶夫向约旦同行们介绍了哈萨克斯坦正在开展的一系列改革，以及在反腐败领域取得的工作成果。他还着重强调了为预防腐败行为以及增加贪腐犯罪成本而采取的相关立法的新颖性。

此前，约旦廉政与反腐败委员会主席穆罕纳德·黑扎兹曾高度评价哈萨克斯坦在反腐败领域的成就，以及其国际评级的相应提升。而约旦驻哈大使尤素福·阿卜杜勒加尼也强调指出，他在哈亲眼见证了一系列反腐领域的有效成果。

会上，约旦廉政与反腐败委员会秘书长阿萨姆·塔劳涅详细介绍了该国的反腐败政策的形成历史。约旦的反腐政策始于2005年批准《联合国反腐败公约》，主要致力于打击贿赂行为、洗钱犯罪和非法干预贸易的措施等。

哈萨克斯坦反腐败行动署与约旦廉政和反腐败委员会的相关职能、领域和优先方向均有一致之处。与哈萨克斯坦一样，约旦的反腐败政策也更加重视对犯罪行为的预防。

根据会晤结果，双方就签署合作备忘录和组织召开部门间会议达成了协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】