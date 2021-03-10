阿富汗大使馆向哈萨克斯坦反腐败行动署寻求协助

哈通社/努尔苏丹/3月10日--阿富汗驻哈萨克斯坦大使馆向哈萨克斯坦反腐败行动署寻求援助。这一消息是阿富汗驻哈萨克斯坦大使临时代理阿滋伊祖拉·奥马尔在反腐败行动署官方Facebook页面上举行的直播中宣布的。

发言人说：“我们希望哈萨克斯坦可以投资阿富汗的矿山和采矿业。目前，该领域正在进行国际一级的订立合同的工作。反腐败行动署设有投资部门，我们希望得到贵部门的协助。我们建议您使用‘电子政务’以提高透明度。在国际层面上，还可以扩大和加强贸易关系，建立两国商人之间的信任。由于早前在阿富汗和哈萨克斯坦的商人之间存在许多问题，我们希望在贵部门的协助下解决这些问题，并在哈萨克斯坦的阿富汗投资者和在阿富汗的哈萨克斯坦投资者之间建立新的信任。”

阿富汗驻哈大使指出，阿富汗和哈萨克斯坦之间在贸易和共同投资领域，包括在政府一级，都具有很大的合作潜力。透明度和腐败的消除将鼓励投资者进行更积极的活动以及贸易。

在直播中，阿富汗大使对哈萨克斯坦在反腐败斗争中取得的成功表示高度赞赏，并谈到了近年来在阿富汗制定的打击腐败的新战略和计划。

【编译：阿拉依】