研究：女性接种疫苗副作用或比男性严重

哈通社/努尔苏丹/3月10日 —— 据联合早报网消息，美国疾病管制暨预防中心（CDC）发表的一项研究显示，女性接种冠病疫苗后产生的副作用，比男性严重。

CDC研究人员调查分析从去年12月14日至今年1月13日之间，1370万名冠病疫苗接种者的安全数据，即使其中女性只占61.2%，但向官方通报接种后出现头痛，疲劳和头晕症状等副作用的女性比例高达79.1%。

对冠病疫苗出现罕见过敏反应，也几乎发生在女性身上。CDC研究人员表示，对莫德纳疫苗产生罕见过敏反应19个人全是女性，对辉瑞疫苗产生过敏反应47人中，有44人是女性。

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的微生物学家和免疫学家柯莱恩说，这种性别差异与其他疫苗的过去报道完全一致，她一点都不讶异。

2013年的一项研究发现，20岁到59岁女性对2009年的H1N1新型流感疫苗产生过敏反应的比例是男性的四倍，另一项在1990年至2016年间做的研究显示，注射疫苗后出现不良反应的人当中，女性占80%。

但柯莱恩说，女性不必担心副作用，人体的免疫系统非常强大，一般来说副作用很快会过去。男女对于各种疫苗的反应往往不同，可能与荷尔蒙、基因和注射剂量等有关。