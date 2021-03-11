多伦多举行哈萨克斯坦日

哈通社/多伦多/3月11日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部新闻处消息，哈萨克斯坦日活动是在全球最大的PDAC矿物勘探和生产展览会和会议的框架内在多伦多举行的。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、哈萨克斯坦共生态、地质和自然资源部、哈萨克斯坦外交部，«Aurora Minerals Group»国营企业、«Rio Tinto»公司、阿斯塔纳国际交易所、«Kazzinc»股份公司代表出席了线上会议。

PDAC年度会议是采矿行业的全球领先活动，讨论当前问题、新兴市场、行业趋势和新兴技术。展览吸引了来自世界各地的参展商、投资者、分析师、采矿业高管、地质学家和政府官员。

在«Kazakhstan Day（哈萨克斯坦日）»框架内，哈萨克斯坦国家机构和国家公司的代表向与会人员介绍了哈萨克斯坦矿产资源市场的前景，投资者和企业的新机遇，相关立法新闻，以及支持投资者的措施和哈萨克斯坦市场的运营规则。

在会议上，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长鲁苏兰·拜米谢夫指出，在实施基于西澳大利亚州模式的新法规的短时间内，地质勘探的初级公司正在哈萨克斯坦发展。首先，这是由于获得许可证的过程显著简化。因此，两年来，颁发了超过1200个底土使用权。

【编译：阿拉依】



