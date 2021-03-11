东日本大地震余震等影响将长期存在 或持续百年

哈通社/东京/3月11日 —— 据共同社报道，2011年日本东北地区太平洋近海地震（东日本大地震）达到里氏9.0级，是国内观测史上震级最高的一次大地震。余震在十年后的今天仍持续，2月13日福岛县近海就发生了里氏7.3级地震。也有专家认为余震«将持续百年»，影响或长期存在。

东日本大地震是东北地区所在的陆地板块与沉入其下的太平洋板块边界处日本海沟发生的«板块间地震»。据日本政府地震调查委员会称，震源区域位于岩手县近海南部至茨城县近海，长约400公里以上、宽约200公里，据推断最大发生了50米以上错位。

该地区的大地震据称在过去三千年中发生过5次，包括869年的贞观地震。大地震均在沿岸留有海啸带来的沙土等痕迹，可能是伴随大海啸的地震。

据东北大学教授远田晋次（地震地质学）透露，东日本大地震的震源区域极广，因此部分应变积累较慢，有些地区余震或将持续百年以上。

余震发生的区域被认为在南北500公里范围内，其中也包括一些原本地震频繁发生的地点。要区分是否属于余震很难，也有意见认为措辞可能招致低估，气象厅正在讨论不再宣布为«余震»。

海啸因海底严重变形而发生，即便是余震，若震源位于较浅的地下，也可能会引发大海啸。

2月13日的余震震源深度为约55公里。地震调查委员会委员长平田直（东京大学名誉教授）呼吁警惕称：«很险。震源再浅一点、地震规模再大一些的话，可能会发生大海啸。»