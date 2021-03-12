江布尔州长会见塔吉克斯坦驻哈大使

哈通社/塔拉兹/3月12日--江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫11日会见了塔吉克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使卡莱鲁洛·伊博德佐杜。

在会议期间，江布尔州长指出，有必要加强两国各地区之间的合作。这项建议得到了塔吉克斯坦大使的支持。

塔吉克斯坦大使表示，这是他首次访问江布尔州，他想进一步了解该州的潜力。江布尔州长向来宾介绍了该州发展的主要方向，并强调农作物和畜牧业的生产潜力巨大。江布尔州正在大力发展矿物肥料的生产。

江布尔州长说：“哈萨克斯坦和塔吉克斯坦同是亚洲国家，因此我们有很多共同点，有共同的利益。我们两国应该在经济的不同领域进行合作，包括农业、工业、旅游业。”

大使指出，塔吉克斯坦计划派遣本国青年前往哈萨克斯坦的大学学习，包括塔拉兹的大学。

此外，塔吉克方面还计划为在哈萨克斯坦开设两个批发配送中心。大使建议在江布尔州开设其中之一。

大使表示，两国在旅游领域有合作的前景。塔拉兹是哈萨克斯坦最古老的城市之一。 塔吉克斯坦大使分享了推出中亚国家统一签证的想法，以便游客可以一次自由地游览几个古老的城市。

哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间已经建立了密切的关系。据江布尔州政府新闻处消息，尽管大流行仍然存在，但两国间的贸易额仍达到了9.1亿美元。

【编译：阿拉依】



