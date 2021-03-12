哈萨克斯坦不同地区的独特菜肴：南哈篇

哈通社/努尔苏丹/3月12日 -- 哈萨克美食的形成是在许多因素的影响下发生的：游牧生活方式，逐步过渡到定居生活方式，国民经济的大规模变化。

非常有趣的是，哈国广袤的土地及其地理多样性（从草原和平原再到山脉，从干旱的沙漠变为湖泊，森林和河流等肥沃的土壤等）也在国家美食的多样性中发挥了重要作用。

换句话说，相同的菜肴在不同的地区以不同的方式烹饪：在寒冷的地方 - 人们更多吃肉，食物富含营养，在炎热地区，他们添加了大量的蔬菜和谷物，在里海地区的鱼经常更换肉类。

因此，哈萨克菜肴的一个显着特点是没有严格的作法框架和规则。当然，这种方法可以让人充分体验哈萨克文化的民族风味和多样性。

广袤的国体、多样化的地形、不同的气候和生活方式特征，构成了哈萨克斯坦不同地区饮食的细微差异。这个情况导致了这样的一个事实：除了可变的配方之外，在一个特定区域中存在固有的独特菜肴，有时关于它们甚至别的地区的人不知道。

今天我们将首先向您介绍南哈萨克斯坦地区的几种著名美食：

希尔捏（Sirne）是一种相当常见的菜肴，但它在哈萨克斯坦南部地区特别受欢迎。它非常嫩，浸泡在奶油或母马的牛奶中的、还没到一个月大的羊肉。在低温下长时间慢煮，它会变得特别软，以至于它会从薄骨头上脱落。

在与中国接壤的地区，他们仍然记得屠宰后立即用新鲜副产品制备的克谢库尔达克（kisi kurdak)的配方：充分洗净的肺，肝脏，肾脏浸泡在水中，瘤胃（胃部分），内脏和少量肉类被精细切割，混合香料和在大锅里中油炸，加入大量的大蒜，以减少异味。

不仅哈萨克斯坦西部以捕鱼而闻名，在我国的南部和东南部还拥有一个美味的餐品，其历史至少有五个世纪。它被称为卡尔玛，在哈萨克语音的最后一个音节上具有特征重音。配方非常简单：煮熟的鱼（最好是鲤鱼或梭鱼鲈鱼，这样肉质柔软多汁，没有小骨头）被切成小块，并与切碎的面团混合，用黄油调味，有时还加入烹饪鱼留下的鱼汤。它结果是非常滋养和美味的菜肴，东方方式的鱼汤。

在哈萨克斯坦覆盖着大片山脉的东南部，熟练猎人最喜欢的美食仍然是一种特别的菜肴 - 招布伊列克（jaubouyrek）。不可否认，它的准备氛围已经非常吸引人。想象一下：在成功捕获盘羊或山羊之后，立即将猎物的肝脏和肾脏种植在尖锐的枝条上，点缀着野葱并在火上煎炸。

南部的别士巴勒玛克（Beshbarmak）传统上由新鲜肉类和最精致的薄肉饼（面团蛋糕）制成。 但是在克孜勒奥尔达州，您可以品尝到它最不寻常的一种方式，用米饭代替通常的方形面条。

这里几乎无处不在的着名和受欢迎的巴吾尔萨克（Baursak）也有所不同。 他们的«特点»是在面团中加入柔软的白色凝乳。 令人垂涎的脆皮球变得柔软，多汁，非常美味和滋养。

资料内容来自 kazakhstan.travel







