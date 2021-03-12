库勒巴耶夫祝贺巴赫连任国际奥林匹克委员会主席

哈通社/努尔苏丹/3月12日 – 哈哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席提穆尔·库勒巴耶夫致信国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫，祝贺后者顺利连任。

据哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会官网消息，库勒巴耶夫在致巴赫的祝贺函中表示，巴赫在奥委会大会上以压倒性的票数获得连任，证明了国际奥林匹克大家庭对其有效工作的认可和支持。

库勒巴耶夫强调指出，巴赫通过体育为世界发展做出了宝贵的贡献，越是在困难的时刻，奥林匹克大家庭越需要这样的领导者。

«祝您在未来的工作中不断取得成功！» 库勒巴耶夫这样在贺信中写道。

曾经代表作为西德击剑队一员在1976年蒙特利尔奥运会上赢得金牌的巴赫在本周三的大会投票选举过程中获得94张有效投票，其中93票赞成，1票反对。

2013年，巴赫在布宜诺斯艾利斯的国际奥委会大会上首次当选主席一职，任期8年。其第一任期将在2020年东京奥运会最后一天即2021年8月8日到期，第二任期届时将会自动开启，直到2025年。

在获得连任后，巴赫表示：«从心底感谢大家的投票和给予我的充分信任。»

作为国际奥委会主席的第一个任期里，巴赫提出了名为奥林匹克议程2020的计划，其中包括针对国际奥委会和奥林匹克未来的一系列改革措施。

奥林匹克议程2020在2014年国际奥委会摩纳哥会议上被采纳，其闭幕报告获得国际奥委会大会投票95-0的一致通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】