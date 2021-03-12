韩政府延长现行防疫响应措施两周

哈通社/努尔苏丹/3月12日-- 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部12日公布下周起适用的防疫响应措施调整方案，再度延长现行防疫响应级别（首都圈2级、非首都圈1.5级）和禁止5人以上聚集措施2周。政府现行防疫响应措施将于14日结束。

根据方案，首都圈婚礼堂和殡仪馆顾客人数被限制在99人以内，非首都圈被限制在499人以内；首都圈和非首都圈宗教设施线下活动参加人数分别被限制在场地可容纳人员总数的20%和30%以内；首都圈咖啡厅、餐厅、健身房等公众聚集设施继续被禁止在晚10点以后营业；首都圈沐浴业被禁止在晚10点以后营业，在遵守防疫守则的前提下允许桑拿房营业。

此前，全国娱乐设施禁止在晚10点以后营业，但是出于公平考虑，政府决定解除非首都圈娱乐设施营业时间限制。上门推销宣传馆仍然被禁止在晚10点以后运营。首都圈两处外国人专用赌场限员在可容纳人员总数的20%以内。

另外，政府决定继续维持禁止5人以上聚集措施，但放宽部分限制，包括陪伴六岁以下儿童、直系家属聚会、父母见面礼等私人聚会人数上限增至8人。除了六岁以下儿童之外的私人聚会限员4人。

国务总理丁世均当天早些时候主持中央灾难安全对策本部会议时表示，单日确诊病例连续8周在300～500例之间徘徊，长期实施保持社交距离措施会让国民感到疲劳，但若现在遏制不住疫情，我们恐将再度面临疫情大流行。