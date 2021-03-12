四名自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月12日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月11日，有21班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2965名旅客抵达，其中2334名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，631名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1320名乘客，1081人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，239人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1320名乘客，1023人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，297人没有证明；

-有2班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有199名乘客，104人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，95人没有证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有126名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月10日自国外飞抵哈萨克斯坦的374名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，四名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，三名乘客乘坐沙姆沙伊赫-阿克托别航班抵达，一名乘客乘坐安塔利亚-阿拉木图航班抵达。

【编译：阿拉依】



