墨西哥众议院通过大麻除罪化法案

哈通社/墨西哥城/3月12日 —— 据环球网消息，路透社11日报道，墨西哥国会众议院当地时间10日通过了一项法案，该法案将大麻用于娱乐、医疗和科研的用途合法化，并得到了墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的政府的支持，将使墨西哥迈向建立世界上最大的合法大麻市场之一更进一步。

法案以316票赞成、127票反对的表决结果在墨西哥众议院获得了通过。现在，法案还需要提交到参议院进行审查和表决。一旦法案在参议院表决通过，将创造一个巨大的大麻市场，外国公司正渴望利用这一市场。

据悉，该法案将允许获得有关种植、转化、销售、研究和进出口的五种许可证的企业经营大麻业务，且只有18周岁以上并获得许可的人员才能种植、携带或食用大麻及其衍生物。

墨西哥执政党国家复兴运动党议员西米·奥尔维拉戴着印有大麻叶图案的口罩说：“今天，我们正在创造历史。 通过此举，关于大麻导致了部分墨西哥严重健康问题的错误信念将被抛在了脑后。”

墨西哥国家复兴运动党在国会两院均占多数席位，奥尔维拉（Lopez Obrador）辩称，将大麻及其他麻醉品非刑事化，可能有助于墨西哥打击强大的贩毒集团。

2013年底，乌拉圭成为世界上第一个将现代大麻生产和销售合法化的国家。该地区的其他国家如阿根廷、智利、哥伦比亚和秘鲁则允许将大麻用于医疗。2018年，加拿大宣布大麻合法化，包括用于娱乐。

此外，美国多个州也对其大麻的合法使用进行了规定。去年12月份，美国《纽约时报》报道称，全美已经有15个州宣布娱乐大麻合法化，医用大麻合法化的州则达到了35个。