哈萨克斯坦驻华大使向察哈尔学会会长韩方明授予博士学位

哈通社/北京/3月12日 —— 据察哈尔学会官方微信公众平台消息，3月11日上午，哈萨克斯坦战略管理大学（KIMEP）授予韩方明荣誉国际关系学博士学位典礼在哈萨克斯坦驻华大使馆举行，哈萨克斯坦驻中国特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫代表校方向韩方明颁发学位证书。

消息称，哈萨克斯坦战略管理大学(KIMEP)在授予决定书中高度赞扬了韩方明博士在外交、国际关系、政策制定和政治领域展现出的杰出才能和对国际社会做出的贡献，表示哈战略管理大学认同韩方明博士通过倡导和践行公共外交，为促进亚洲的地区和平与稳定，维护朝鲜半岛局势，发展国际社会同朝鲜关系所做出的不懈努力和重要贡献。

哈萨克斯坦大使在致辞中指出，察哈尔学会作为在外交和国际关系领域具有世界影响力的智库，与哈战略管理大学朝鲜研究中心开展广泛深入的合作，必将为朝鲜半岛的和平与安全作出重要贡献。

霍伊什巴耶夫大使在仪式上表示，愿与察哈尔学会开展多种形式的合作，增进相互了解，为促进中哈友好及地区和平共同努力。