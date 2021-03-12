哈萨克斯坦馆亮相成都国际铁路港

哈通社/成都/3月12日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，3月12日，位于成都国际铁路港的亚蓉欧国家(商品)馆哈萨克斯坦馆举行开馆仪式，为哈萨克斯坦文化、商品和旅游搭建走进中国市场的平台。该馆是中国西南地区首个以哈萨克斯坦国家文化为主题的平台，在这里不仅能够购买到哈萨克斯坦进口的产品，更能身临其境的体验该国历史和文化。

亚蓉欧国家(商品)馆位于成都国际铁路港核心区域，已签约33个馆，目前已有法国馆、意大利馆、德国馆等11个馆开馆，搭建起“一带一路”沿线国家商品展销、体验及文化交流的开放型双向交流平台，实现“在蓉城逛欧洲”。

哈萨克斯坦馆分为主厅、文化交流展览厅、特色商品展示交易区、旅游体验区、珍品展示区，主厅主要用来展示哈萨克斯坦国家文化，文化艺术区展示哈萨克斯坦的各类知名艺术作品，旅游区展示独特的游牧民族特色体验场景。

展馆内的奶制品、巧克力、糖果、面粉、食用油、饼干等食品，整齐地陈列在货架上，据统计，全馆展示的食品种类约三百种。

哈萨克斯坦馆总经理任建洪介绍，食品是哈萨克斯坦对外展示的名片之一，哈萨克斯坦食品以有机绿色的优势，满足各地消费市场的需求。“尤其是骆驼奶，它在我们哈萨克斯坦人心里是宝贝，被称为沙漠白金。因为不含过敏原，且富含丰富的维生素C、维生素B、铁和大量人体所需的不饱和脂肪酸，营养成分高、口感好，这样独特的成分和功效使其成为一种新的高端饮品。”哈萨克斯坦食品的价格和口味优势，让到场的消费者充满兴趣。

哈萨克斯坦馆所在的成都国际铁路港是中欧班列(成渝)成都的始发点。随着2013年“一带一路”倡议在哈萨克斯坦提出，中欧班列的开行再次让漠上响起了悠扬的“驼铃”，摇出东西方交流的序曲，钩织起丝绸之路的繁华。从这里出发，每天有大量的成都造、中国造、泛亚造产品，源源不断运往欧洲的同时，来自欧洲的高端消费品也风驰电掣般奔跑在亚欧大陆桥上。