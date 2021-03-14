日本要求就奥运期间各方赴日人数设上限

哈通社/努尔苏丹/3月14日-- 据共同社消息，13日采访多名相关人士获悉，关于东京奥运会和残奥会期间赴日的各国和地区要人与随行人员一行，日方要求将元首、首脑级别和体育部长等阁僚级人数分别限制在最多12人和5人。作为新冠疫情对策一律限制人数规模。日方认为在着眼于«奥运外交»允许放宽入境和隔离措施的同时，考虑到变异新冠病毒及国内舆论，有必要限制人数。

东京奥运预计不接纳来自海外的普通观众，但配合开闭幕式等，总统及首脑、部长级官员等外国要人可能来日，预计将包括2024年巴黎奥运会东道主法国的总统马克龙等人。

日本政府和奥组委已向各国驻东京大使馆相关人士、各国和地区奥委会（NOC）等说明了设想的要人应对措施和疫情对策方面的想法。

据大使馆相关人士等介绍，目前计划对要人也实施从本国出发前72小时内和入境时检测，要求取得阴性证明并提交。

此外禁止其在日本逗留期间与选手交流和接触，原则上不允许利用指定车辆以外的公共交通工具。对于首脑级人士，日本政府职员原则上全程随行，包括洗手、戴口罩等基本对策在内彻底采取防疫措施。日方将结合国内外疫情及各国的反应，敲定制度的详细内容。

政府将东京奥运视为机会，打算由首相菅义伟及阁僚展开外交。奥运延期之前，曾为了开闭幕式期间超过100个国家和地区的元首、首脑级人士来访也能应对而进行筹备，但预计疫情会导致避免赴日的动向，今后将推进确认相关意向的工作。