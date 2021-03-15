维兹航空将开通阿布扎比至阿拉木图和努尔苏丹之间的定期航班

哈通社/努尔苏丹/3月15日--维兹航空公司（Wizz Air）在其Twitter帐户上表示，该公司即将开通阿布扎比至阿拉木图和努尔苏丹之间的新航班。匈牙利的低成本航空公司将从2021年5月开始运营该航线。

飞往阿拉木图的航班将每周运营两次（每周一和周五），飞往努尔苏丹的航班则在每周四和周日运营。

维兹航空公司一家是在中欧和东欧市场运营的匈牙利低成本航空公司。

根据早前报道，阿联酋电视台援引卫生专家的话报道，阿联酋或将成为第一个对COVID-19具有群体免疫能力的国家，该国大多数民众都已接种冠状病毒疫苗。巴林国际医院的急诊医院专家Fuad al-Rahal说：«通过政府致力于防治这一流行病，阿联酋可能很快成为第一个为全体国民接种疫苗，从而实现群体免疫的国家。»

根据科学在线出版物《Our World in Data》的数据显示，就民众的冠状病毒疫苗接种率而言，阿联酋位居第二。目前，阿联酋有四种冠状病毒疫苗：俄罗斯疫苗卫星-V，中国疫苗«Sinopharm»，美国辉瑞制药有限公司和德国生物科技公司BioNTech疫苗，以及英国-瑞典公司的疫苗«AstraZeneca»。

【编译：阿拉依】