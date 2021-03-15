哈萨克斯坦与土库曼斯坦卫生部长举行线上会谈

哈通社/努尔苏丹/3月15日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔15日同土库曼斯坦卫生和医疗工业部长努尔穆哈默德·阿曼涅佩索夫举行了线上会谈。

会谈期间，两国卫生部长就双边医疗卫生领域的合作问题进行了讨论，并确定了未来的联合计划。

同时，就Covid-19疫苗接种和民众防疫知识问题交流了经验。

卫生部长向阿曼涅佩索夫介绍了哈萨克斯坦防疫工作和疫苗接种情况。

«截至2021年3月11日，全国累计有 50737人接种了新冠疫苗。具体来说，41 829名医务人员、5 392名教师、1 156名执法人员、445名区域警官和174个医疗和社会机构工作人员接种了疫苗。目前为止，有18210已完成第二剂接种。 疫苗接种工作正在分阶段进行。»他说。

同时，考虑到疫情形势的不稳定，阿列克谢·崔提出，继续与土库曼斯坦方保持合作，以定期交换疫情信息。

此外，考虑到双边合作在医疗卫生领域的作用，哈卫生部长指出了在医疗组织、信息技术、急救等方面保持合作的重要性。

最后，双方指出了在医疗卫生领域进行合作的重要性，并表示有信心通过借鉴其他国家的经验来遏制Covid-19的传播。

【编译：阿依波塔】