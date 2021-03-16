一年前的今天 哈萨克斯坦因大流行宣布实施紧急状态

哈通社/努尔苏丹/3月16日--一年前的今天，即2020年3月16日早上08:00时哈萨克斯坦全国进入了紧急状态。

去年3月初，世界卫生组织将冠状病毒COVID-19疫情宣布为大流行病。为了保护公民的生命和健康安全，根据托卡耶总统于3月15日签署的总统令，哈萨克斯坦从3月16日早上8:00时起进入了至2020年4月15日7:00时的全国紧急状态。但由于疫情形势未得到减缓，总统签署了另一项法令，将紧急状态延长到了2020年5月11日00:00时。

2020年3月23日，相关部门决定向因实施紧急状态而失去收入的公民提供42000坚戈补助。 为此，国家社会保险基金拨出了4760亿坚戈，并于2020年4月、5月和7月发放。 全国共有460万人获得了疫情期间特殊补助。

同时，在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，成立了“我们在一起 ” 抗击疫情公共基金，以向社会弱势群体提供帮助。到2020年10月中旬，国内企业家和慈善家向该基金捐款约340亿坚戈。从这笔资金中，向220万哈萨克斯坦人或65万多个家庭提供了5万坚戈的经济援助。此外，还向32万个家庭提供了食品和生活必需品篮。另外，向10万人发放了500万只医用口罩。

此外，由于实行紧急状态和隔离限制措施，延长了部分人群领取针对性社会援助时间。具体来说，截至2020年第四季度，该措施惠及了全国13万个家庭或65万余人。截至2020年12月1日，哈萨克斯坦向16.86万个家庭共85.8万个人提供了总额为583亿坚戈的针对性社会援助。

为纪念在疫情中牺牲的医务人员，根据总统令，2020年7月13日被宣布为全国哀悼日，这一天，所有政府机关、地方政府和外交部门办公楼的国旗都被降半。努尔苏丹时间12:00时，全国范围内举行了哀悼仪式。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席哀悼仪式，并在总统府前进行了一分钟的默哀。

【编译：阿依波塔】