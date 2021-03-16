小镇青年伊曼别克成为哈萨克斯坦首位格莱美奖得主

哈通社/努尔苏丹/3月16日--据BaigeNews.kz网站报道，今天，全世界都知道了哈萨克斯坦青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫的名字。来自巴甫洛达尔州阿克苏小镇的青年对美国歌手Saint Jhn的歌曲“Roses”进行的混音作品荣获格莱美最佳混音录制奖。

记者联系到了阿克苏第一中学的校长阿塞姆古丽·阿尔艮诺娃，伊曼别克从一年级到九年级都在这所学校学习。

根据老师的说法，伊曼别克是学校的骄傲，他学习成绩很好，是一个善于交际的孩子，从八岁起就喜欢吉他，这是他父亲的功劳。

中学毕业后，伊曼别克就读于巴甫洛达尔运输与通信学院。后来，在一次采访中，他承认自己从未将自己视为铁路工人，当时他没有具体计划，但是他的许多同学都去了铁道学院，所以他也跟大家一样去了那里。

伊曼别克的大学老师回忆道：“伊曼别克以优异的成绩从大学毕业。在大学的学习过程中，他对创作音乐产生了兴趣。据我所记得，他总是在创作音乐，那是他的爱好。他参加了大学里的每一场音乐会。在课间休息期间，他也会进行混音。他在学校里有很多朋友，并且在沟通方面没有任何问题。”

值得一提的是，伊曼别克已成为特别项目«哈萨克斯坦100名新人物»的获胜者。

伊曼别克于2019年3月21日对SAINt JHN的歌曲“Roses”进行了混音。大约三个月后，这首混音歌曲引爆了整个世界。伊曼别克混音版本的歌曲“Roses”在Youtube上获得了2.345亿次观看。昨天，美国国家唱片艺术与科学研究院授予20岁的伊曼别克·泽依肯诺夫格莱美最佳混音奖。

年轻的音乐制作人伊曼别克在发表获奖感言时，向自己的父母、团队、经纪人以及为其颁发这一大奖的格莱美评委团表示感谢。

他随后在个人Instagram上分享了获奖的消息，并写道：“任何一个音乐人最大的梦想就是赢得格莱美大奖。我们做到了！”

哈萨克斯坦总统、哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮，以及许多明星都对伊曼别克取得的成功表示祝福和赞赏。

期待伊曼别克的新的音乐作品将继续征服数以百万计的听众。

【编译：阿拉依】



