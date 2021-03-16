四名自埃及飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月16日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月15日，有20班国际航班自马尔代夫、阿联酋、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2450名旅客抵达，其中2300名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，150名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有531名乘客，500人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，31人没有证明；

-有10班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1367名乘客，1302人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，65人没有证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有126名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵阿克套机场，共有288名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有138名乘客，84人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，54人没有证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月14日自国外飞抵哈萨克斯坦的793名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，四名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班飞抵的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



