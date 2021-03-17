联合国特别报告员呼吁关注社交媒体中针对少数群体的仇恨言论

哈通社/努尔苏丹/3月17日 -- 联合国少数群体问题特别报告员德瓦雷纳（Fernand de Varennes）日前在人权理事会指出，社交媒体已成为仇恨言论、偏见和煽动针对少数群体的暴力和暴行的平台，呼吁建立一项国际条约以应对日益严重的反对少数民族的仇恨言论。

德瓦雷纳指出，在一些国家，涉及仇恨言论的事件中有四分之三以上是针对少数群体的，但打击在线仇恨言论的努力很少关注少数民族。

公共当局和社交媒体平台缺乏有效的法律和其他对策，后果可能是致命的，这将导致严重的暴行和侵犯人权行为，并为可能的冲突创造了条件。

各国必须采取迅速有效的行动来应对和打击针对少数群体的仇恨言论，包括迅速有效地调查和起诉肇事者，追究他们的责任，并确保受害者能够有效地诉诸司法和采取补救措施。

德瓦雷纳还呼吁紧急起草关于打击针对少数民族的仇恨言论的实用准则，确定国家和社交媒体平台的责任，以及未来的具有法律约束力的文书。

联合国特别报告员或人权专家由人权理事会任命，以个人身份独立开展工作，对特定国家的人权状况或全球范围的重大人权议题进行调察、监测并发表公开报告，最长任期六年，他们不是联合国雇员，也不在联合国领取薪水。