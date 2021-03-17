哈萨克斯坦不同地区的独特菜肴：中部和东部

哈通社/努尔苏丹/3月17日 -- 哈萨克美食的形成是在许多因素的影响下发生的：游牧生活方式，逐步过渡到定居生活方式，国民经济的大规模变化。

非常有趣的是，哈国广袤的土地及其地理多样性（从草原和平原再到山脉，从干旱的沙漠变为湖泊，森林和河流等肥沃的土壤等）也在国家美食的多样性中发挥了重要作用。

换句话说，相同的菜肴在不同的地区以不同的方式烹饪：在寒冷的地方 - 人们更多吃肉，食物富含营养，在炎热地区，他们添加了大量的蔬菜和谷物，在里海地区的鱼经常更换肉类。

因此，哈萨克菜肴的一个显着特点是没有严格的作法框架和规则。当然，这种方法可以让人充分体验哈萨克文化的民族风味和多样性。

广袤的国体、多样化的地形、不同的气候和生活方式特征，构成了哈萨克斯坦不同地区饮食的细微差异。这个情况导致了这样的一个事实：除了可变的配方之外，在一个特定区域中存在固有的独特菜肴，有时关于它们甚至别的地区的人不知道。

今天我们将首先向您介绍哈萨克斯坦中部和东部地区的几种著名美食：

·扎帕（Zhappa）也是一种库尔达克（kyurdak），这个菜多亏从哈萨克斯坦中部来的哈萨克人出现的菜肴。这正是将蔬菜（洋葱，青椒）加入到原始荤菜的方法，煎炸后，它们完全被一层薄薄的无酵母面团覆盖，随后在面条上漂亮地摆在桌子上。在几分钟内，它被蒸熟，浸泡在肉汁和香料与蔬菜的香气。

·细巴吾尔萨克（Shee baursaki）是传统的东哈萨克斯坦州的面食。它们与普通吾尔萨克的区别在于它们的小尺寸，薄吸管形式，当然还有令人惊叹的味道。细巴吾尔萨克是用特殊的面团烤而成的，因此它们既脆又甜。这真的很美味，每个尝试它们的人都会尝试自己做它们。但是，真正的细巴吾尔萨克只能通过母乳吸收这种食谱的人才能做到它们。

·巴尔马克（Barmak）。这也是一个巴吾尔萨克的一种，广泛分布在哈萨克斯坦中部和东部。它们以细长的棍棒形式制成，有点像手指。如果蘸在脂肪甜酸奶油或奶油，它们会变得更好吃，并喝上香茶的话， 能享受真正的美味！

·吾萨克巴吾尔萨克。最后，不可能不提及这种通常被称为«哈萨克爆米花»的全国烘焙的特殊种类。这些都是微小的脆脆球，肯定想要不停地嗑，它们会立即融化在您的嘴里。就像真正的爆米花一样，只有更美味！ 现代的哈萨克斯坦人非常喜欢它们，现在几乎可以在任何大型超市购买迷你巴吾尔萨克。

值得一提的是，相比其他地区，中部和东部地区的居民更喜欢荤菜，而靠近中国和国家农业中心的定位，也使得这里的饮食中存在大量蔬菜。然而，这并没有影响别士巴勒玛克：他们不喜欢添加土豆，汤内没有太多的洋葱，但他们放很多的肉，并经常同时使用其中的几个品种（马肉，牛肉，羊肉）。 马肠子（由马的肋骨制成的肥肉制成的香肠）直接放在菜上，而不是像其他地区一样作为单独的零食。

资料内容来自 kazakhstan.travel

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