哈萨克斯坦大使向亚美尼亚总统递交国书

哈通社/埃里温/3月18日--哈萨克斯坦驻亚美尼亚特命全权大使波拉特·伊曼巴耶夫17日向亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相递交了国书。

在仪式后举行的会议上，双方深入讨论了合作的优先领域，并着重强调了扩大贸易、经济、文化和人道主义合作的必要性。

双方对两国之间贸易的积极动态表示赞赏，尽管COVID-19大流行造成了不利条件，但贸易额在2020年翻了一番。双方指出，必须继续共同努力，发展商业联系，发展投资、金融和高科技领域的联合项目。他们还提到了计划在今年举行贸易和经济合作政府间联合委员会会议。

哈萨克斯坦大使向亚美尼亚总统介绍了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统进行的旨在进一步实现国家民主化的新改革，当前的经济现代化计划，以及哈萨克斯坦的国际倡议。

亚美尼亚总统高度赞赏我国的成就以及托卡耶夫总统发起的政治改革。他特别指出了哈萨克斯坦社会团结与民族和睦模式的独特性，以及哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在其成功实施中的关键作用。他强调了国家间政治对话的信任水平以及扩大双边合作的巨大潜力和前景，并向哈萨克斯坦最高领导人转达了问候和良好祝愿。

谈话结束时，亚美尼亚总统祝贺大使正式就任，并祝愿他在外交工作中取得成功。

【编译：阿拉依】



