五名自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月18日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月17日，有28班国际航班自德国、韩国、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3372名旅客抵达，其中2985名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，387名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有460名乘客，299人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，161人没有证明；

-有14班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1736名乘客，1544人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，192人没有证明；

-有4班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有616名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有434名乘客，400人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，34人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有120名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵塔拉兹机场，共有6名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月16日自国外飞抵哈萨克斯坦的211名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，有5名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，2名乘客乘坐迪拜-阿拉木图航班飞抵，1名乘客乘坐首尔-阿拉木图航班飞抵，1名乘客乘坐安塔利亚-阿拉木图抵达，还有1名乘客乘坐拉斯海玛-阿克套航班抵达。

【编译：阿拉依】



