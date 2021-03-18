哈萨克斯坦和加拿大外交部举行政治协商

哈通社/努尔苏丹/3月18日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦和加拿大外交部以视频会议的形式在两个部门副部长之间举行了政治磋商。

哈萨克斯坦代表团由外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫率领，加拿大代表团由欧洲、北极、中东和北非事务局外交部副部长桑德拉·麦卡德尔率领。会议期间，双方就区域和国际议程交换了意见，并表示需要进一步加强双边合作。

双方指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和加拿大总理贾斯汀·特鲁多在2020年2月举行的第56届慕尼黑安全会议期间举行会晤的重要性，其结果极大地推动了两国之间的政治对话和贸易，以及经济关系。

此外，会议还讨论了2020年11月在线举行的哈萨克斯坦-加拿大商业委员会第四次会议的结果。双方表示愿意积极研究此次活动中达成的所有协议。

会议上还特别提到了多边形式的合作，抗击COVID-19大流行，气候变化，赋予妇女经济权能，以及加强两国工商界之间的联系等问题。

为了进一步扩大两国之间的法律框架，双方审查了哈萨克斯坦和加拿大之间航空运输协定的现状。该文件的结论将简化公民的双向旅行，并对国家之间的商务、旅游和文化交流产生积极影响。

总体而言，此次政治磋商确认了双方在进一步加强双边和多边形式的哈萨克斯坦－加拿大合作方面的共同利益。

【编译：阿拉依】



