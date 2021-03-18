国家公务员事务署长与联合国常驻哈协调员举行线上会议

哈通社/努尔苏丹/3月18日--哈萨克斯坦国家公务员事务署署长阿娜尔·加依勒汗诺娃与联合国常驻哈萨克斯坦新任协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞举行了线上会议。

国家公务员事务署长祝贺弗里伯格-斯道瑞获得任命，并指出联合国开发计划署和阿斯塔纳公共服务枢纽是国家公务员事务署的主要国际伙伴之一。

与上述机构的合作旨在执行2021-2025年联合国可持续发展目标，特别是目标16，即在各级创建有效、负责和透明的机构，并确保开放获取优质公共服务的机会。

署长还分享了在世界银行的支持下进行的一项调查结果，该调查涉及55％的哈萨克斯坦公务员关于COVID-19对哈萨克斯坦公务员制度的影响，该调查结果表明，公务员对引入替代工作条件产生了积极的反应—灵活的工作时间，远程工作，工作流程数字化，以及国家公务员事务署进一步计划使用“iQyzmet”平台为公务员创建数字工作场所。

弗里伯格-斯道瑞女士表示愿意支持国家公务员事务署的活动和可持续发展计划的实施，包括在哈萨克斯坦及其他联合国机构的参与下。

双方祝愿彼此的工作取得成功，并表示希望继续以线上和线下的形式进行密切而富有成果的合作。

【编译：阿拉依】



