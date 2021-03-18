世卫组织专家批准“杨森”新冠疫苗 缓解引发血栓的担忧
专家组在18日在日内瓦举行的在线新闻发布会上表示，由强生子公司生产的只需注射一剂的杨森疫苗加入了已批准的辉瑞、莫德纳和阿斯利康疫苗的行列，可以安全使用。
专家组还指出，相关的血栓事件有待科学审查。血栓是一种高凝状态，是新冠病毒病的一种症状。若干欧洲国家因阿斯利康/牛津疫苗可能引发血栓而暂停使用该疫苗。
“疫苗是救生产品”
世界卫生组织免疫、疫苗和生物制剂部主任凯特·奥布赖恩（Kate O’Brien）说：“世界目前处于疫苗供应不足、无法满足人们需求的状态，任何这些疫苗都是挽救生命的产品。”
她坚持认为，“我们需要尽快分发疫苗，以便能够尽快使用。人们可以对其安全性和效果以及产品质量充满信心。”
在覆盖了近4万4000人的杨森疫苗试验期间，在接受空白剂量的2万2000人中，有10人出现了血栓，而在其余的已接种的2万2000人中，有14人出现了血栓。
专家组技术顾问安妮莉丝·史密斯（Anniesie Wilder-Smith）说：“这一比例几乎是相同的。虽然存在轻微的差别，但在统计上并不显著。”
没有理由因注射疫苗而出现血栓
史密斯说：“没有理由认为并且据我们目前所了解的，没有生物学上的因果关系表明，该疫苗本身可能引起血栓。但是，我们必须对新事件持开放态度，我们必须认真对待它。”
史密斯解释说，在疫苗试验中有意选择了那些“极有可能”出现血栓的人来参加。
史密斯说：“新冠大流行确实使患者处于高凝状态，实际上，我们在重症病例中看到的许多死亡都是由于血栓栓塞事件引起的。”
欧洲医学机构将于明天宣布有关血栓事件的决定。
世卫组织数据显示，全球新增新冠感染病例在过去一周内增加了10％，新增病例超过300万。
世卫组织今天表示，在今年1月上旬达到每周有近500万例新增病例的峰值之后，在2月15日开始的这一周中，新增病例下降到250万例左右。但是在过去的三周中，病例再次增加。
本周，美洲和欧洲的新增病例和新增死亡人数继续占全球的80％以上，除非洲与上周持平以外，其他所有地区的新增病例均有所增加。
截至3月17日，已向世卫组织报告了超过1.2亿确诊病例，包括超过266万死亡病例。全球已施用了超过3.63亿剂疫苗。
新冠疫苗分发情况
泛美卫生组织（PAHO）主任卡里萨斯·埃蒂安（Carissa F. Etienne）今天在在线举行的记者会上表示，该组织将通过“新冠疫苗获取机制”（COVAX）向地区五个国家提供72万8000剂新冠疫苗。泛美卫生组织总共订购了超过340万剂。
此前，秘鲁、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和牙买加等国家获得了40万剂疫苗。到5月，将有15个加勒比海国家获得超过210万剂通过“新冠疫苗获取机制”采购的疫苗。
埃蒂安表示，在过去的一周中，美洲地区共有近130万人感染了新冠病毒，其中有近3万1000人死亡。迄今为止，泛美卫生组织已向拉丁美洲和加勒比地区的百姓提供了2800万剂疫苗，而在整个美洲地区已提供了近1.38亿剂疫苗。
此外，联合国秘书长发言人杜加里克今天在纽约的在线记者会上表示，巴勒斯坦国今天从通过“新冠疫苗获取机制”获得了首批超过6万剂疫苗。乌兹别克斯坦的第一批66万剂疫苗也于昨天抵达。当局计划在未来几个月内通过“新冠疫苗获取机制”获得220万剂疫苗。