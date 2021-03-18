世卫组织专家批准“杨森”新冠疫苗 缓解引发血栓的担忧

哈通社/日内瓦/3月18日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织免疫战略咨询专家组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization）18日公开批准强生公司的杨森新冠疫苗（Janssen）获得国际使用，此举缓解了一些国家在没有确切证据的情况下对于新冠疫苗可能引发血栓的担忧。

专家组在18日在日内瓦举行的在线新闻发布会上表示，由强生子公司生产的只需注射一剂的杨森疫苗加入了已批准的辉瑞、莫德纳和阿斯利康疫苗的行列，可以安全使用。

专家组还指出，相关的血栓事件有待科学审查。血栓是一种高凝状态，是新冠病毒病的一种症状。若干欧洲国家因阿斯利康/牛津疫苗可能引发血栓而暂停使用该疫苗。

“疫苗是救生产品”

世界卫生组织免疫、疫苗和生物制剂部主任凯特·奥布赖恩（Kate O’Brien）说：“世界目前处于疫苗供应不足、无法满足人们需求的状态，任何这些疫苗都是挽救生命的产品。”

她坚持认为，“我们需要尽快分发疫苗，以便能够尽快使用。人们可以对其安全性和效果以及产品质量充满信心。”

在覆盖了近4万4000人的杨森疫苗试验期间，在接受空白剂量的2万2000人中，有10人出现了血栓，而在其余的已接种的2万2000人中，有14人出现了血栓。

专家组技术顾问安妮莉丝·史密斯（Anniesie Wilder-Smith）说：“这一比例几乎是相同的。虽然存在轻微的差别，但在统计上并不显著。”

没有理由因注射疫苗而出现血栓

史密斯说：“没有理由认为并且据我们目前所了解的，没有生物学上的因果关系表明，该疫苗本身可能引起血栓。但是，我们必须对新事件持开放态度，我们必须认真对待它。”

史密斯解释说，在疫苗试验中有意选择了那些“极有可能”出现血栓的人来参加。

史密斯说：“新冠大流行确实使患者处于高凝状态，实际上，我们在重症病例中看到的许多死亡都是由于血栓栓塞事件引起的。”

欧洲医学机构将于明天宣布有关血栓事件的决定。

世卫组织数据显示，全球新增新冠感染病例在过去一周内增加了10％，新增病例超过300万。

世卫组织今天表示，在今年1月上旬达到每周有近500万例新增病例的峰值之后，在2月15日开始的这一周中，新增病例下降到250万例左右。但是在过去的三周中，病例再次增加。

本周，美洲和欧洲的新增病例和新增死亡人数继续占全球的80％以上，除非洲与上周持平以外，其他所有地区的新增病例均有所增加。

截至3月17日，已向世卫组织报告了超过1.2亿确诊病例，包括超过266万死亡病例。全球已施用了超过3.63亿剂疫苗。

新冠疫苗分发情况

泛美卫生组织（PAHO）主任卡里萨斯·埃蒂安（Carissa F. Etienne）今天在在线举行的记者会上表示，该组织将通过“新冠疫苗获取机制”（COVAX）向地区五个国家提供72万8000剂新冠疫苗。泛美卫生组织总共订购了超过340万剂。

此前，秘鲁、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和牙买加等国家获得了40万剂疫苗。到5月，将有15个加勒比海国家获得超过210万剂通过“新冠疫苗获取机制”采购的疫苗。

埃蒂安表示，在过去的一周中，美洲地区共有近130万人感染了新冠病毒，其中有近3万1000人死亡。迄今为止，泛美卫生组织已向拉丁美洲和加勒比地区的百姓提供了2800万剂疫苗，而在整个美洲地区已提供了近1.38亿剂疫苗。

此外，联合国秘书长发言人杜加里克今天在纽约的在线记者会上表示，巴勒斯坦国今天从通过“新冠疫苗获取机制”获得了首批超过6万剂疫苗。乌兹别克斯坦的第一批66万剂疫苗也于昨天抵达。当局计划在未来几个月内通过“新冠疫苗获取机制”获得220万剂疫苗。