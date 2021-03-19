哈萨克斯坦驻瑞典新任大使向瑞典国王递交国书

哈通社/斯德哥尔摩/3月19日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻瑞典王国特命全权大使谢尔盖·努尔塔耶夫18日通过瑞典外交部礼宾司向瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫递交了国书。

哈萨克斯坦大使在与瑞典外交部礼宾司司长玛丽亚·克里斯蒂娜·隆德奎斯特的会晤中指出，今年正值哈萨克斯坦庆祝独立30周年，多年来，我国一直将瑞典视为重要的外交政策伙伴。

大使向瑞典礼宾司司长介绍了哈萨克斯坦领导人的维和举措，我国的现代政治发展，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在组建和加强独立国家，确保社会稳定方面的作用，以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统签署的旨在确保和平示威自由，诽谤行为非刑事化和性别平等的突破性法律

与会者提到了哈萨克斯坦和瑞典在2017-2018年担任联合国安理会非常任理事国期间进行政治互动的积极经验。多年来，两国驻联合国代表团一直共同致力于和平与安全问题，为此，哈萨克斯坦外交官应邀在国际组织的平台上继续这一做法，特别是考虑到瑞典在2021年担任欧安组织主席。

此外，在谈话中，双方表示有兴趣加深双边关系，相互贸易和吸引投资。

礼宾司司长祝愿大使为加强哈萨克斯坦-瑞典合作而开展的工作取得成功。

【编译：阿拉依】



