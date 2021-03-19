哈萨克斯坦正在扩大与土耳其公司的投资合作

哈通社/努尔苏丹/3月19日-- 据外交部新闻消息，对土耳其进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德日前访问伊斯坦布尔市，与土耳其商业界的代表举行了一系列会谈。

具体来说，穆赫塔尔·特列吾别尔德同土耳其Koc Holding、Yildirim Holding、TAV Holding、Calik Holding、Kibar Holding、Atabay和Goknur Gid等7个领先企业的领导人举行会谈，讨论了食品工业、工程、采矿和冶金，基础设施与信息和通信技术、化工和制药领域的投资合作问题。

外交部长表示，哈萨克斯坦高度重视发展与土耳其的经济、贸易和投资关系。 “我们愿意为土耳其投资者提供全面支持， 每一个项目都对我们国家的发展和哈萨克斯坦-土耳其战略伙伴关系的进一步扩大具有重要意义。 ”

土耳其领先企业领导人表示，哈萨克斯坦对他们而言是一个投资吸引国。在这方面，他们还提出了包括增加投资优惠、解决基础设施问题、进一步优化工业和经济特区、培训等具体建议。

据了解，这些控股公司在哈萨克斯坦的中期投资计划达10亿美元。

此外，哈外长还与今年将在哈萨克斯坦启动10个新产业的土耳其公司工作组举行了早餐会议。土耳其公司将在哈萨克斯坦的汽车制造、制药业、食品产业、基础设施、采矿和住房等领域实施新项目。

哈萨克斯坦方向土耳其企业提供了有关哈萨克斯坦投资政策的详细内容，国家为进一步优化营商环境所采取的措施，以及出口支持、私有化和公私伙伴关系领域的相关信息。

土耳其投资商对哈萨克斯坦政府提供的投资政策给予了高度评价，并表示了感谢。

除此之外，穆赫塔尔·特列吾别尔德还前往突厥议会秘书处新办公室，并与该组织秘书长巴赫达特·阿穆列夫讨论了将于3月31日在突厥斯坦市举行的突厥语国家合作委员会非正式峰会筹备情况。

最后，外交部长出席了哈萨克伟大诗人和哲学家阿拜的半身像揭幕仪式，并访问了以阿拜命名的学校。

【编译：阿依波塔】