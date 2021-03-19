有特殊教育需求的哈萨克斯坦青少年绘画展览在阿联酋开幕

哈通社/阿布扎比/3月19日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，在纳乌鲁兹节前夕，哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆在哈萨克斯坦共和国独立30周年庆典框架内，举行了主题为«通过儿童的眼睛看世界»的展览，向阿联酋居民展出了具有特殊教育需求和杰出才能的哈萨克斯坦青少年的创意作品。

哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆与«Ayalagan Alakan»公共慈善基金会合作组织了这次活动。该基金的负责人和创始人拉达·哈伊鲁谢娃表示，该基金旨在促进儿童能力和才智的披露，帮助低收入家庭和处境艰难的人们，使他们能够获得体面的教育，获得来自亲朋好友的经济和情感上的支持，在生活中实现自我并造福社会。该组织通过培训、发展、社会适应、职业指导和大师班为社会弱势群体提供支持。

基金会最重要的活动之一是对儿童绘画的培训。今年，为了吸引公众对这一主题的更多关注，在哈萨克斯坦外交部的支持下，我国外交使团正在举办一系列类似的展览。

阿联酋执政家族成员、大使和其他高级外国外交官，居住在阿联酋的哈萨克同胞，当地文化领域的代表和媒体代表参加了在阿布扎比举行的展览开幕式。

哈萨克斯坦驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫在开幕式上强调了公众对支持此类倡议的重要性，这些倡议在我国首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫发起的精神文明复兴计划中的相关性，以及根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，以支持同胞的慈善和志愿者项目。

大使还重点介绍了庆祝纳乌鲁兹假期，以及庆祝哈萨克斯坦独立30周年和阿联酋国庆50周年的庆祝活动。在如此短的历史时期内，我们两国之间的关系得到了迅速发展和加强。据大使介绍，在两国元首的努力下，目前，哈萨克斯坦和阿联酋建立了几乎所有活动领域之间的互利合作，哈政府总理阿斯哈尔·马明于3月13日至15日对阿联酋的成功访问证实了这一点。

【编译：阿拉依】



