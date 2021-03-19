哈萨克斯坦和白俄罗斯有兴趣加强文化对话

哈通社/明斯克/3月19日--据哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆新闻处消息，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使阿斯哈尔·贝森巴耶夫19日会见了白俄罗斯文化部长阿纳托利·马科维奇。

双方对哈萨克斯坦-白俄罗斯合作的发展水平和动态表示高度赞赏，这种合作具有战略意义，包括在文化和人道主义领域，并指出这可以作为其他国家的榜样。

双方指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和白俄罗斯总统卢卡申科奠定了两国合作的友好和信任基础。强调了哈萨克斯坦总统托卡耶夫在国家领导中的连续性地位的重要性，这意味着政治进程的有效延续和所有积极成就的保留。白俄罗斯文化部长对哈萨克斯坦正在进行的政治和社会经济改革进行了高度评价，改革的目的是在社会各个领域的社会复兴基础上取得进展，实施有利于人民的创造性变化。

双方还讨论了在白俄罗斯总统卢卡申科于2019年10月对哈萨克斯坦进行正式访问之后两国元首指示的执行情况，期间签署了6份双边文件，旨在进一步加强哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的合作。双方还特别讨论了今年在努尔苏丹和明斯克举行国家文化日的问题。

哈萨克斯坦大使向白俄罗斯文化部长介绍了在哈萨克斯坦独立30周年之际哈驻白俄罗斯大使馆在文化和人道主义领域所做的工作，并特别关注了两国大学在文学和翻译方向的发展，展览和巡回活动，创意人员的交流以及培训过程。

白俄罗斯文化部长说：“我们必须在文化和人道主义合作的所有领域发展、前进，寻找新的互动形式。”

会谈结束之际，双方表示必须加强文化对话，包括在地区一级在内交流历史和文化遗产，以保持哈萨克斯坦和白俄罗斯之间的信任并加强联系。

【编译：阿拉依】



